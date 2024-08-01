Украинец Сергей Кулиш стал серебряным призером Олимпиады-2024 в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.
Украина завоевала первое серебро на Олимпиаде в Париже
11:25, 01.08.240 мин. обновляется
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