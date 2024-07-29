В частности выбыли представители из таких видов спорта, как дзюдо, фехтование, плавание и другие.

В Париже началась Олимпиада-2024, в которой принимают участие украинские спортсмены. Сейчас уже есть первые неудачные выступления. В частности украинская дзюдоистка Дарья Билодид в весе до 57 килограммов закончила выступления на своих вторых Олимпийских играх во время карьеры. Она уступила представительнице Японии Харуки Фунакубо в 1/8 финала, пишет "Суспільне".

Дарья Билодид начала выступления на нынешней Олимпиаде с быстрой победы. Украинка боролась с представительницей Кирибати Неры Тибвы. Их поединок длился всего 5 секунд, ведь Билодид выполнила прием на оценку иппон и прошла во второй круг соревнований.

Однако уже следующий поединок она проводила с вице-чемпионкой мира 2022 и 2023 годов, а именно с японкой Харукой Фунакубо.

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"Представительница Японии на 1:46 минуте первой получила "шидо". Однако после этого два подряд предупреждения заработала украинка. В целом поединок длился 6:47 минут. Победительница схватки определилась "золотым счетом" и завершился драматическим финалом: Билодид заработала третье "шидо" и досрочно проиграла японке Фунакубо на стадии 1/8 финала", - добавили в "Суспільне".

Также стало известно, что украинскому пловцу Михаилу Романчуку не удалось пробиться в финал на 800 метров вольным стилем на Олимпийских Играх в Париже. В квалификации он показал результат 7:49.75, поэтому финишировал последним в своем заплыве, пишет Sport.ua.

Кроме того, издание сообщило, что украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх не смогли взять медаль на Олимпиаде-2024 в мужских синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

"В финале украинские прыгуны в воду показали пятый результат - 412.65, отставание от третьего места составило почти 10 баллов. На прошлой Олимпиаде в синхроне с 10-метровой вышки Середа и Олег Сербин в этой дисциплине стали шестыми", - добавили в Sport.ua.

В то же время украинской фехтовальщице Елене Кравацкой тоже не удалось пройти в 1/8 финала, сообщили в издании. Отмечается, что поединок состоялся между украинкой и спортсменкой из Японии Эмурой Мисаки. Борьба завершилась со счетом 15:14 в пользу японской спортсменки.

В свою очередь украинские стрелки Елена Костевич и Виктор Банькин не смогли пройти в финал микст стрельбы из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Во время соревнований украинский тандем показал 13-й результат.

"Отметим, что Костевич - бронзовый призер Олимпиады-2020 в миксте стрельбы из пистолета на 10 м, три года назад она получила награду с Олегом Омельчуком", - отметили в Sport.ua.

Кроме того, украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) закончила выступления на Олимпийских играх 2024 года. В 1/16 финала она в двух сетах уступила 83-й ракетке мира Камиле ОсориоизКолумбии.

"Ястремская продолжит выступления на Олимпиаде в парном разряде. В 1/16 финала Даяна вместе с Мартой Костюк выйдут на корт против тандема Линетт/Росольская", - уточнили в Sport.ua.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, в Париже отменили тренировки по триатлону из-за грязной воды в реке Сена. Решение об отмене тренировок на сегодня приняли, поскольку качество воды "не дает достаточных гарантий". В частности качество воды в Сене зависит от количества дождей, выпадающих в Париже и его окрестностях.

В то же время издание Politico сообщило, что на Олимпиаду пустили граждан РФ, которые поддерживали российскую агрессию против Украины. В частности речь идет о теннисистках Елене Весниной и Диане Шнайдер, а также велогонщице Алене Иванченко.

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