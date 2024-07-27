Показательно, что в самой России их тоже записали в предатели за то, что они согласились выступать под нейтральным флагом.

Троица российских спортсменов, которые публично поддерживали агрессию РФ в Украине, намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, несмотря на правила, которые требуют нейтралитета. Об этом сообщает Politico.

Правила Международного олимпийского комитета (МОК) позволяют российским и беларуским спортсменам участвовать в соревнованиях только в том случае, если они активно не поддерживают войну или не работают на вооруженные силы или органы национальной безопасности своей страны.

Однако теннисистки Елена Веснина и Диана Шнайдер, а также велогонщица Алена Иванченко, которым разрешили принять участие в соревнованиях в Париже, ставили лайки или репостили публикации, которые рекламировали полномасштабное вторжение России в Украину.

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Украинцы также выступают против участия в Олимпиаде батутистки Анжелы Бладцевой из-за видео в социальных сетях, на которых она соревнуется перед пророссийской символикой войны. Кроме того, главный российский теннисист Шамиль Тарпищев, который активно поддерживал мобилизацию спортсменов страны для борьбы против Украины, намерен посетить Игры.

Расследование, проведенное нидерландским проектом Global Rights Compliance, показало, что 33 из 57 российских и беларуских спортсменов, которым разрешили участие в Олимпиаде, на самом деле поддерживали войну в Украине.

При этом несколько российских борцов и дзюдоистов, которые поддерживали войну в социальных сетях, а затем получили разрешение на участие в играх, впоследствии отказались от участия в них. Один из гребцов заявил российскому телеканалу "Матч", что Кремль компенсирует спортсменам неучастие в Олимпиаде.

Примечательно, что российская пропагандистская машина нацелилась на своих же спортсменов, которые решили принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Ирина Винер, президент Федерации художественной гимнастики России, заявила российскому государственному новостному изданию РИА Новости, что нейтральные российские спортсмены являются "предателями". По ее словам, без флага и гимна соревнуются лишь "беспризорные" спортсмены.

Олимпиада в Париже: последние новости

Как писал УНИАН, 26 июля в столице Франции стартовали Олимпийские игры-2024. Немало мировых знаменитостей выступили на церемонии открытия и будут выступать во время проведения отдельных соревнований в Париже. Среди таких артистов - известная украинская исполнительница Джамала. Ее выступление состоится 28 июля в 15:30. Артистка даст концерт на сцене украинского дома Volia Space в Париже.

Также мы рассказывали, что в столице Франции задержан гражданин Российской Федерации по подозрению в попытке срыва открытия Олимпиады. 40-летний россиянин Кирилл Грязнов, задержанный в Париже, судя по всему, работал на ФСБ.

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