По мнению специалистов, вода в Сене очистится и соревнования на этой неделе состоятся.

Во Франции организаторы Олимпиады во второй раз отменили тренировки по триатлону в Сене из-за грязной воды. Тренировки были запланированы на понедельник, 29 июля, но их пришлось перенести, потому что главную водную артерию французской столицы загрязнили ливни, пишет Le Monde.

В то же время по данным агентства AFP, организаторы уверяют, что соревнования за медали на этой неделе все же состоятся.

Объясняется, что решение об отмене тренировок на сегодня приняли, поскольку качество воды "не дает достаточных гарантий".

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"Триатлон - первое олимпийское событие, которое должно состояться в водах Сены перед марафонским плаванием на второй неделе игр. Тренировку по плаванию, запланированную на воскресенье, также отменили из-за уровня загрязнения. Старт мужского индивидуального триатлона запланирован на вторник в 8:00 утра по местному времени, а женский индивидуальный заплыв состоится в среду", - говорится в публикации.

Также отмечается, что качество воды в Сене зависит от количества дождей, выпадающих в Париже и его окрестностях. Сильные ливни, подобные тому, что прошел в пятницу во время торжественной церемонии открытия игр, переполняют городскую канализационную систему, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водную артерию.

Организаторы однако "уверены", что качество воды достаточно улучшится к началу соревнований во вторник, принимая во внимание прогноз погоды на следующие 48 часов.

После ливней, прошедших в пятницу и в субботу, утром в воскресенье во французскую столицу вернулось солнце.

"Из-за чрезвычайно влажной весны и начала лета Сена постоянно не выдерживала тестов на качество воды вплоть до начала июля. Уровень бактерий кишечной палочки - индикатора фекалий - иногда в 10 раз превышал разрешенные нормы. Организаторы Олимпийских игр в Париже имеют возможность отложить соревнования по плаванию под открытым небом на несколько дней в случае дождя", - пишет издание.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены.

Олимпийские игры-2024 - последние новости

Напомним, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2024. Мероприятие провели на открытом пространстве на берегу реки Сена. Украину на Олимпиаде представляют 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.

Украинский флаг во время открытия несли призеры Олимпиады в Токио, а именно теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Десятки мировых лидеров прибыли в Париж на церемонию открытия Олимпийских игр, которую охраняли снайперы на крышах домов. Кроме того, русло Сены было проверено на наличие бомб, а воздушное пространство Парижа закрыли во время церемонии и тому подобное.

В то же время глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что церемония открытия Олимпиады была неприемлемой, неуважительной и позорной.

"Неприемлемо, неуважительно, позорно. Использование изображения Тайной вечери на Олимпийских играх в Париже - это оскорбление для христиан", - подчеркнул он.

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