Во время открытия Олимпиады, зрителям была представлена пародия на Тайную вечерю.

Глава испанской Ла Лиги раскритиковал нахвал неприемлемой, неуважительной и позорной церемонию открытия Олимпийских игр.

При этом художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли предупреждал, что "позволит себе нарушить существующий порядок и представит всех". Он представил зрителям пародию на Тайную вечерю, на которой французский певец Филипп Катерин предстал выкрашенным в голубой блестящий цвет и почти голым, пишет Bild.

У некоторых зрителей эта постановка не нашла отклика. Например президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что это оскорбляет чувства верующих. "Неприемлемо, неуважительно, позорно. Использование изображения Тайной вечери на Олимпийских играх в Париже - это оскорбление для христиан", - заявил он.

Видео дня

Американский изобретатель Илон Маск также назвал церемонию открытия Олимпиады-2024 "крайне неуважительной по отношению к христианам".

Открытие Олимпиады-2024

Троица российских спортсменов, которые публично поддерживали агрессию РФ в Украине, намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, несмотря на правила.

Одного из величайших футболистов в истории бразильца Зико (Артур Антунес Коимбра) ограбили на полмиллиона долларов во время Олимпиады в Париже. Известного тренера отвлекли и в это время стащили чемодан, в котором были бриллианты, часы Rolex, колье и наличные.

Вас также могут заинтересовать новости: