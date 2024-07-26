Это уже минимум третье ограбление за первые два дня спортивного мероприятия.

Одного из величайших футболистов в истории бразильца Зико (Артур Антунес Коимбра) ограбили на полмиллиона долларов во время Олимпиады в Париже. Известного тренера отвлекли и в это время стащили чемодан, в котором были бриллианты, часы Rolex, колье и наличные.

Как пишет Le Parisien, Коимбра прилетел в составе бразильской делегации на Олимпийских играх. Вчера, 25 июня, он взял такси, но когда сел в машину к авто подошел неизвестный, который начал кричать на водителя и отвлекать. В это время его сообщник вскрыл багажник и забрал вещи.

Отметим, что это уже третье ограбление за первые два дня Олимпиады. Ранее ограбили полузащитника сборной Аргентины Тьягу Альмаду во время тренировки и сборную Австралии по велоспорту. Последним не повезло больше - их микроавтобус взломали и оттуда забрали все ценные вещи и снаряжение.

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Кто такой Зико

Карьера одного из величайших футболистов всех времен длилась с начала 1970-х до начала 1990-х. Он был известен исключительным мастерством, видением и способностью забивать голы.

Его пребывание в одном из самых престижных клуов Бразилии "Фламенго" является легендарным, ознаменовалось многочисленными титулами и победами.

На международной арене Зико сыграл 71 матч и забил 48 голов. Он сыграл на трех чемпионатах мира по футболу (1978, 1982 и 1986), а сборную чемпионата мира 1982 года запомнили как одну из лучших команд.

Олимпиада в Париже

Как ранее сообщал УНИАН, впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе, а вдоль берегов реки Сена в центре Парижа. Организаторы предприняли масштабные и беспрецедентные меры безопасности как во время открытия, так и на протяжении всех Игр,

Церемония открытия состоится уже в пятницу, 26 июля. На церемонии открытия Олимпийских Игр украинский флаг нести будет Элина Свитолина.

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