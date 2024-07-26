Также накануне Олимпиады президент Владимир Зеленский поддержал украинских спортсменов.

Сегодня, 26 июля, в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр-2024. Мероприятие пройдет на открытом пространстве на берегу реки Сена. Церемония стартует в 20:00 по киевскому времени.

Известно, что Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.

Украинский флаг во время открытия будут нести призеры Олимпиады в Токио, а именно теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на телеканале "Суспільне".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поддержал наших спортсменов накануне Олимпийских игр.

"Наши люди, наш флаг и наш гимн рядом со всеми, кто уважает жизнь, человеческие ценности, принципы олимпизма и честные правила. Мы гордимся нашей командой - ребятами и девушками, которые, несмотря на эту агрессивную войну, смогли подготовиться к Олимпиаде и показать дух всех украинцев. В них наша воля к победе и украинский характер. Болеем за Украину! Верим в Украину!", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время по информации Reuters, нападение вандалов на французскую сеть скоростных поездов TGV ставит под риск проведение Олимпиады. Такие действия привели к серьезным перебоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий Франции. Однако в Париже сообщили, что церемония открытия Олимпиады состоится, как и было запланировано.

По словам журналистов, нападения произошли далеко от Парижа, где сейчас развернута масштабная подготовка по обеспечению безопасности во время церемонии открытия, в которой задействованы около 45 тысяч полицейских и тысячи солдат.

"Парад открытия будет включать процессию барж, которые проведут почти 7 000 спортсменов по реке Сене мимо самых известных достопримечательностей Парижа, в то время как более 300 000 зрителей будут наблюдать за ними с берегов", - добавляют в издании.

В Reuters добавили, что десятки мировых лидеров прибудут в Париж на церемонию открытия Олимпийских игр, которую будут охранять снайперы на крышах домов. Кроме того, русло Сены было проверено на наличие бомб, а воздушное пространство Парижа закроют.

"Во время Игр самолеты радиолокационного наблюдения и беспилотники Reaper будут следить за чувствительными объектами сверху, а истребители Mirage 2000 будут наготове перехватывать самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство, которое является ограниченным", - подчеркнули в материале.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, в Париже поймали российского повара, который хотел сорвать открытие Олимпийских игр. По информации СМИ, 40-летний россиянин Кирилл Грязнов, скорее всего, работал на спецслужбу РФ.

"Как пишут в совместном расследовании Le Monde, Der Spiegel и The Insider, в квартире у задержанного обнаружили удостоверение ФСБ. Агент раскрыл себя в мае на болгарском курорте Свети-Влас. Напившись, он рассказал окружению о своих планах, размахивал удостоверением и звонил в Россию", - рассказали журналисты Bild.

Также сообщалось, что олимпийские медали украсили железом с Эйфелевой башни. Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла. В Париже говорят, что это решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными и неповторимыми.

Кроме того, в Олимпиаде будут участвовать 15 спортсменов из России и 16 из Беларуси. По данным Международного олимпийского комитета, они будут соревноваться в нейтральном статусе.

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