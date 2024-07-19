Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран.

В летней Олимпиаде во Франции примут участие 15 спортсменов из РФ и 16 - из Беларуси. Об этом свидетельствует список на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Отмечается, что они будут соревноваться в нейтральном статусе. В перечень вошли семь теннисистов, по трое велогонщиков и гребцов на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте, передает "Немецкая Волна".

Кроме того, в этой Олимпиаде примут участие 16 спортсменов из Беларуси. Это борец греко-римского стиля, велогонщица, по двое гребцов академической гребли и гребцов на байдарках и каноэ, трое пловцов, по двое прыгунов на батуте и стрелков пулевой стрельбы, тхэквондист и двое тяжелоатлетов.

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На сайте МОК указано, что некоторые из атлетов получили приглашение на Олимпиаду, однако отказались приехать.

Российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде

Относительно участия спортсменов из этих стран в летней Олимпиаде велись длительные дебаты. В конце 2023 года МОК решил допустить к участию атлетов из РФ и Беларуси только в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и другой национальной атрибутики. Они также должны соблюдать антидопинговые правила.

На Олимпиаду не допустили россиян и белорусов, которые активно поддержали войну РФ против Украины и атлетов, связанных с российскими или белорусскими вооруженными силами или органами госбезопасности. Также россиянам и белорусам запрещено участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

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