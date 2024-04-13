Речь идет о сборной Украины 3х3.

Украинская национальная сборная по баскетболу 3х3 среди женщин получила шанс сыграть в отборе на Олимпиаду-2024 в рамках последнего третьего турнира-квалификации, который примет венгерский Дебрецен.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины, по итогам группового этапа первого квалификационного турнира в Гонконге. Там уточнили, как нам достался условный "карт бланш".

"Женская сборная Украины 3х3 является первой запасной среди европейских сборных на последний третий квалификационный турнир в Дебрецене", - уточняет Федерация.

Чтобы иметь право принять участие в финальном турнире, нужно было, чтобы на одном из первых двух "шанс" на Олимпиаду получила европейская сборная, говорят там.

Отмечается, что на этапе в Гонконге, помимо Украины, сыграли сборные Египта, Чили, Монголии, Польши, Нидерландов, Азербайджана и Венгрии. По итогам группового этапа, полуфинальные пары составили: Венгрия - Азербайджан и Нидерланды - Польша.

Иными словами, при победе любого из них, первенство будет именно за европейской сборной, поэтому и Украина сможет показать себя на турнире. Он стартует 16-19 мая.

Ожидается, что там 16 сборных поборются за последние три лицензии на Олимпиаду-2024. В финал выйдут лишь 8 стран. Уже известно, что там окажутся США, Франция и Китай.

На Олимпиаде также смогут сыграть россияне

Как известно, в Европе считают, что спорт должен быть вне политики. Поэтому белорусским и российским спортсменам разрешили принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет в декабре. Это возмутило Украину. Критику высказывали как спортсмены-олимпийцы, так и президент Зеленский.

Он сказал, что украинцы и другие люди в мире не идиоты, чтобы не понимать, кто будет соревноваться на международном конкурсе под белым флагом. Зеленский заявил, что страна-убийца не имеет права представлять себя на подобных соревнованиях.

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