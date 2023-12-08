Они будут соревноваться в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и беларуским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК. Утверждается, что к участию допустят "очень ограниченное число спортсменов". "Среди 4 600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж 2024, на данный момент только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и три с беларуским)", - говорят в организации.

Отмечается, что на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли квалификацию. Также опубликованы условия участия российских и беларуских спортсменов:

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команды спортсменов с российским или беларуским паспортом рассматриваться не будут;

спортсмены, активно поддерживающие войну, не имеют права быть заявленными или участвовать в соревнованиях;

к соревнованиям не допустят вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну;

спортсмены и персонал, работающие по контракту с российскими или беларускими военными или органами нацбезопасности, не будут допущены.

Также на Олимпийских играх в Париже 2024 ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси. Также не будт приглашены правительственные или государственные чиновники этих стран.

Допуск россиян к Олимпиаде: что известно

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спротсменов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Украина выступает против этого решения. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный сказал, что единственный способ для российский и беларуских спортсменов стать "нейтральными" - отказаться от гражданства.

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