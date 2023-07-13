Российские спортсмены меняют гражданство, чтобы иметь возможность продолжить свою карьеру.

Более двух сотен российских спортсменов после начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, сменили гражданство и начали выступать на международных соревнованиях под флагами других стран.

По информации росСМИ, больше всего спортсменов, сменивших российское гражданство в период войны, среди шахматистов - 141 человек.

Отмечается, что от российского спортивного гражданства отказываются как молодые и малоизвестные спортсмены, так и довольно знаменитые атлеты, которые уже выигрывали крупные международные соревнования.

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В частности, выступать под флагом РФ отказалась одна из самых успешных спортсменок в истории российских шахмат Александра Костенюк. Она является чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад.

В марте 2022 года Костенюк подписала открытое письмо Владимиру Путину с требованием остановить войну в Украине. В марте 2023 года она заявила, будет представлять Швейцарию на всех международных турнирах.

Также решение о смене спортивного гражданства приняли известные шахматисты Алина Кашлинская и Евгений Романов, велогонщики Павел Сиваков и Михаил Яковлев, биатлонистка Дарья Виролайнен, пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев, теннисистки Натела Дзаламидзе и Варвара Грачева, автогонщик Даниил Квят и многие другие.

Сообщается, что реальное число атлетов, которые отказались выступать под российским флагом и сменили спортивное гражданство, может быть в разы больше, поскольку значительная доля приходится на молодых непубличных спортсменов из нераскрученных видов спорта.

По подсчетам росСМИ, самой гостеприимной страной для атлетов РФ оказался Израиль. Представлять эту страну приняли решения 25 российских спортсменов. Второе место у Сербии, выступать под флагом которой решили 19 атлетов. На третьей строчке Германия, которую решили представлять 13 российских спортсменов.

Напомним, после того, как РФ начала полномасштабную войну в Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал недопускать российских спортсменов к участию в международных турнирах. Однако в этом году МОК изменил свое решение и рекомендовал допустить россиян к турнирам, но только в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

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