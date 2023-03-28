На заседании исполкома МОК не обсуждали участие россиян и беларусов в Олимпийских играх-2024.

Во вторник, 28 марта, состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором было принято решение допустить российских и беларуских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

Также МОК обнародовал ряд требований к спортсменам РФ и Беларуси, которых могут вернуть к соревнованиям.

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Спортсмены с российским или беларуским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты.

Россиянам и беларусам запрещено выступать в командных видах спорта.

Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать.

Всем российским и беларуским военнослужащим нельзя выступать.

Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила.

Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в РФ или Беларуси не может происходить.

Запрет на использование любой символики РФ и Беларуси на всех мероприятиях, в том числе на трибунах.

Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) РФ и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.

Также сообщается, что на данном заседании не обсуждали участие россиян и беларусов в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане. Этот вопрос будут продолжать мониторить.

"МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париде, если к соревнованиям допустят спортсменов из РФ и Беларуси.

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