Украина выступает категорически против допуска на соревнования российских и беларуских спортсменов.

Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже из-за позиции Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к участию в международных соревнованиях спортсменов РФ и Беларуси.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Национального олимпийского комитета, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявил, что Украина выступает категорически против допуска на соревнования российских и беларуских спортсменов. И в случае если представителям РФ и Беларуси разрешат участвовать в Олимпиаде-2024, украинские спортсмены могут бойкотировать турнир.

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"В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и беларусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, которые брали слово, выступили против этого до завершения агрессии РФ. Для всего украинского спортивного сообщества - это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество.

Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и беларусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК. Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и беларуских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!

В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и беларусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", - написал Гутцайт.

Ранее УНИАН сообщал, что Олимпийский комитет Азии (OCA) пригласил спортсменов из России и Беларуси принять участие в Азиатских играх-2023.

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