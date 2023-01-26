В комитете отметили, что нужно "уважать права всех спортсменов без какой-либо дискриминации".

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск спортсменов РФ и Беларуси к участию в международных соревнованиях.

Это касается тех спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают войну в Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Исполкома Международного олимпийского комитета.

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В пресс-релизе организации отмечается, что МОК выражает полную поддержку и солидарность с Украиной, а также не собирается снимать спортивные санкции против РФ и Беларуси как государств-агрессоров.

В то же время МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям при соблюдении нескольких условий.

Выступление в нейтральном статусе - без национальных флага, гимна и другой символики

Спортсмен не должен быть замечен в активной поддержке войны в Украине

Регулярное прохождение допинг-тестов

"Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта", - сказано в заявлении МОК.

Отмечается, что комитет будет проводить индивидуальные проверки каждого спортсмена прежде чем давать ему право участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, в феврале прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и беларуских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Однако в июне 2022 года президент МОК Томас Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и беларусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на заявление Томаса Баха, назвав его слова "шагом к оправданию терроризма".

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