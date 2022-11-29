Томас Бах отметил, что на международных турнирах также не должна присутствовать символика РФ и Беларуси.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации не отказываться от санкций против РФ и Беларуси.

Бах сдал положительный тест на коронавирус накануне и по этой причине не смог выступить на форуме Глобальной ассоциации международных спортивных федераций, однако его речь прочитал вице-президент МОК Нг Сер Мианг.

"Санкции против российского и беларуского правительств должны и будут оставаться непоколебимыми. Рекомендации о том, что вы, международные федерации, не должны признавать спортивные соревнования в России и Беларуси и что ни одна национальная символика этих стран не должна демонстрироваться на каких-либо спортивных мероприятиях, должны остаться в силе.

Поэтому мы должны вводить санкции против тех, кто виноват в развязывании войны, российского и беларуского правительств. Вы все из первых уст знаете, как трудно замкнуть этот круг теми защитными мерами, которые нам пришлось принять. Вот почему мы должны продолжать исследовать способы преодоления нашей дилеммы посредством этих защитных мер для спортсменов.

Мы можем сделать это надежным способом, если мы, Олимпийское движение, сами останемся едиными. Мы можем сделать это только если вы, международные федерации, будете соблюдать наши рекомендованные санкции и защитные меры", - приводит заявление Баха Inside the Games.

Отметим, что в середине ноября президент МОК Томас Бах на саммите G20 в Индонезии выступил против отстранения российских спортсменов из-за военной агрессии РФ в Украине.

Заявление Баха на саммите G20 жестко раскритиковал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Кроме того, в июне Бах заявил, что недопуск к соревнованиям россиян и беларусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на заявление Томаса Баха, назвав его слова "шагом к оправданию терроризма".

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