Костюк сделала перерыв и пропустит матч за сборную в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026

Спортсменка восстанавливается из-за боли в запястье.

Известная теннисистка, вторая ракетка Украины Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2026, который пройдет 22-27 сентября в китайском Шэньчжэне.

Как сообщила Костюк в социальных сетях, к такому шагу она вынуждена прибегнуть из-за проблемы с запястьем. По словам Костюк, после медицинской диагностики ей пришлось изменить все спортивные планы на ближайшее время.

"Я испытывала боль в запястье последние несколько недель. Надеялась, что перерыв после US Open поможет, но, к сожалению, боль усилилась. МРТ подтвердила, что запястью требуется больше времени и надлежащее восстановление, прежде чем я снова смогу выходить на корт", – рассказала теннисистка.

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Она добавила, что ей очень жаль пропускать командные соревнования, поскольку выступления за сборную Украины всегда остаются для неё особенными, однако сейчас главная задача – полностью восстановиться после травмы.

Кто примет участие в турнире

Добавим, что в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2026 в заявке украинской команды пока остаются Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. Позже станет известно, кто заменит Костюк.

В четвертьфинале соревнований сборная Украины встретится с командой Бельгии. Встреча состоится в четверг, 24 сентября.

Новое достижение Костюк

Напомним, что в сентябре Марта Костюк впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки 2026 года. Помимо нее, в топ-10 среди украинок также находится Элина Свитолина, которая поднимется на седьмое место с девятого.

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