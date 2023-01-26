В случае участия спортсменов из РФ и Беларуси в Азиатских играх, они будут соревноваться в нейтральном статусе.

Наканун Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности разрешить российским и беларуским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

Этим заявлением сразу же решили воспользоваться в Азии и пригласили на свои соревнования атлетов из стран-агрессоров.

Олимпийский комитет Азии (ОСА) предложил РФ и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023.

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"Мы поддерживаем МОК в солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

Олимпийский комитет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены - независимо от их национальности или паспорта - должны иметь возможность выступать на спортивных соревнованиях.

ОСА предложил российским и беларуским спортсменам, которые отвечают требованиям, возможность участвовать в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

ОСА остается в режиме ожидания, пока Международный олимпийский комитет вместе с международными федерациями продолжает изучать пути для возвращения российских и беларуских атлетов к участию в соревнованиях при соблюдении строгих условий", - говорится в заявлении азиатской организации.

Отмечается, что в случае участия спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх, они будут соревноваться в нейтральном статусе без флагов и гимнов.

Напомним, МОК обсудил вопрос отстранения россиян и беларусов от международных соревнований и сообщил о намерении рассмотреть допуск спортсменов РФ и Беларуси к участию в международных соревнованиях при соблюдении ими строгих условий - полного нейтралитета и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

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