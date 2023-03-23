Бах продолжает защищать планы организации допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступающий за допуск представителей Беларуси и России к участию в спортивных соревнованиях, заявил, что "МОК не может быть арбитром в глобальных политических спорах".

"Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет, не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах", – приводит слова Баха Reuters.

Как отмечает издание, так глава Олимпийского комитета защищает планы организации допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года, которая должна состояться в Париже. Во время своего выступления на политическом форуме Бах заявил, что Олимпийские игры должны держаться подальше от политики, иначе они потеряют свою объединяющую силу.

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"Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединяющую силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что миром управляет политика. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны включить это в свое мышление. Но мы не должны совершать ошибку, вознося себя к арбитрам политических споров, потому что мы будем раздавлены этой политической властью", – добавил президент МОК.

Участие россиян и белорусов в Олимпиаде

В начале февраля 2023 года Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность допустить граждан России и Беларуси к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже. Кроме того, продолжается разработка критериев для допуска представителей этих стран к летнему сезону в азиатских турнирах.

Украина официально призвала МОК не допустить участия россиян и белорусов в Олимпиаде. Постановление об обращении к МОК, парламентам и национальным олимпийским комитетам стран мира, а также международным спортивным федерациям приняла Верховная Рада.

10 февраля в Великобритании состоялся саммит по вопросу возможного участия России в Олимпиаде-2024. В нем приняли участие представители 35 стран. Они договорились требовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия Олимпийских играх.

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