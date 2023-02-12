Томас Бах "разделяет горе, человеческие страдания" украинских спортсменов, однако призывы бойкотировать Олимпиаду считает "противоречащими принципам, которые отстаивает МОК".

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что разделяет "горе, человеческие страдания" украинских спортсменов, однако назвал призывы Украины бойкотировать Олимпийские игры противоречащими "принципам, которые отстаивает" МОК.

Как сообщает France 24, об этом Бах сказал в кулуарах чемпионата мира по лыжным гонкам, комментируя участие российских и беларуских спортсменов в международных соревнованиях.

"Украинские спортсмены знают, насколько мы разделяем их горе, их человеческие страдания и все усилия, которые мы прилагаем, чтобы помочь им (после полномасштабного вторжения России)... И правительствам не следует решать, кто может принимать участие в каких спортивных соревнованиях. Потому что это был бы конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр", - отметил он.

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Президент МОК назвал призывы Украины бойкотировать Игры противоречащими "принципам, которые мы отстаиваем".

"Наша миссия - это миссия мира. История покажет, кто делает больше для мира, те, кто пытается поддерживать открытость и общаться, или те, кто хочет изолировать и разделять... Наша роль заключается в объединении людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдаст справедливость миссии спорта, которая заключается в объединении, чтобы не способствовать дальнейшей конфронтации и эскалации", - сказал Бах.

Он добавил, что МОК полностью солидарен с украинскими спортсменами, поддерживает их, независимо от того, есть ли они в Украине или за ее пределами.

"Мы поддерживаем 3 тыс. членов украинского олимпийского сообщества, чтобы иметь сильную украинскую команду в Париже на Олимпийских играх 2024 года. Каждый украинский спортсмен может быть уверен, что мы полностью солидарны с ним и все их замечания воспринимаем очень и очень серьезно. Но по участию спортсменов мы должны выполнить нашу миротворческую миссию, и это объединительная миссия - объединить людей", - продолжил глава МОК.

По его словам, МОК и международное сообщество должны рассмотреть "серьезную обеспокоенность" Совета ООН по правам человека, что исключение российских и беларуских спортсменов "только из-за их паспортов является нарушением их прав".

Украина угрожает бойкотом Олимпиады из-за спортсменов РФ

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет объявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом.

Президент Зеленский обратился к президенту Франции Макрону с просьбой сделать все возможное, чтобы российских спортсменов не было на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Верховная Рада также призывает МОК не допустить россиян к ОИ-2024 в Париже.