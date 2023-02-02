Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не рассматривает вопрос участия спортсменов из России и Беларуси в Играх-2024 в Париже.

Сейчас разрабатываются критерии для допуска атлетов из стран-агрессоров к летнему сезону в азиатских турнирах, сообщается на официальном сайте МОК. Там отметили, что в документации комитета нет упоминания о спортсменах из РФ и Беларуси в контексте их участия на Олимпийских играх во Франции.

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. В одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания о Олимп играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом", – пояснили в организации.

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Участие россиян в Олимпиаде-2024

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что может допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом. МОК заявил, что приветствует предложение Олимпийского совета Азии по предоставлению российским и белорусским спортсменам шанса соревноваться в Азии.

В связи с этим, в Украине заявили, что бойкотировать соревнования, на которых будут представители агрессивных стран. Президент Владимир Зеленский призвал не допустить российских спортсменов к соревнованиям в Париже.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Международный олимпийский комитет готов растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования.

"Армия, которая бесчинствует, убивает, насилует, грабит. Вот кого невежда МОК хочет поставить под белый флаг, позволяя конкурировать", - возмутился министр.

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