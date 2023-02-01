Олимпийский комитет не будет отменять санкции, введенные ранее.

Международный олимпийский комитет уверяет, что намерен и далее соблюдать ранее утвержденные санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК в Twitter.

"Санкции против России и Беларуси, а также их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно утверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года", - подчеркнули в организации.

Согласно этим санкциям официальные международные соревнования под эгидой олимпийских комитетов не могут проходить на территории России и Беларуси, российские и беларуские спортсмены на таких соревнованиях в других странах не могут использовать свои гимны, флаги, цвета и другую национальную символику.

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Это заявление было сделано в ответ на слова президента Национального олимпийского комитета России Станислава Познякова, который выразил уверенность в необходимости полноправного участия россиян в Олимпиаде-2024.

Скандал вокруг МОК и российских спортсменов

26 января МОК заявил о готовности вернуть спортсменов РФ и Беларуси на международные соревнования. В комитете отметили, что нужно "уважать права всех спортсменов без какой-либо дискриминации".

Украинские власти резко раскритиковали заявление МОК, обвинив его в готовности "топтать могилы" украинцев. Также в Киеве пригрозили бойкотировать следующую олимпиаду, если на нее допустят российских и беларуских спортсменов.

В Международном олимпийском комитете критику со стороны Украины назвали "клеветнической".

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