Ранее МОК заявил, что может допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Международный олимпийский комитет отверг резкую критику со стороны украинских официальных лиц, обвинивших его в разжигании войны. Это произошло из-за намерения организации допустить россиян к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом пишет Reuters. В МОК назвали критику Украины "клеветнической" и не способствующей "конструктивной дискуссии".

"МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для любой конструктивной дискуссии", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Видео дня

Участие россиян в Олимпиаде 2024

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что может допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживают российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом. МОК также заявил, что приветствует предложение Олимпийского совета Азии по предоставлению российским и белорусским спортсменам шанса соревноваться в Азии.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и белорусов.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в выходные назвал МОК таким, что пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения" и заявил в понедельник, что присутствие России на Играх будет означать предоставление "платформы для содействия геноцида".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к кампании, чтобы не допустить российских спортсменов к соревнованиям в Париже. В своем видеообращении Зеленский пообещал "защитить спортивные структуры и международное олимпийское движение от дискредитации из-за попыток отдельных представителей спортивной бюрократии допустить российских спортсменов к международным соревнованиям".

Также президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с тем, что необходимо удостовериться, что Россия не сможет использовать парижскую Олимпиаду для пропаганды агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее обращал внимание на то, что многие российские олимпийцы имеют связи с военными, в том числе выступая за спортивные клубы Минобороны. "Армия, которая бесчинствует, убивает, насилует, грабит. Вот кого невежда МОК хочет поставить под белый флаг, позволяя конкурировать", - заявил Кулеба. Глава МИД подчеркнул, что Международный олимпийский комитет готов растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования.

Вас также могут заинтересовать новости: