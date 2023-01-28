Кулеба раскритиковал Международный олимпийский комитет за планы вернуть россиян на соревнования.

Международный олимпийский комитет готов растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Возмущение главы украинской дипломатии вызвали планы МОК допустить к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

"Усилия МОК скрыть российские военные преступления свидетельствуют о том, насколько олимпийские боги отошли от реальности. МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне", – написал Кулеба в своем Twitter.

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Скандал вокруг МОК и российских спортсменов

26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживают российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом.

Сразу после этого Олимпийский комитет Азии предложил российским и беларуским спортсменам принять участие в Азиатских играх-2023. Но с теми же условиями – без флагов и гимнов.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и беларусов.

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