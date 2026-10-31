Известный российский фигурист попал в санкционный список ГУР

Евгений Плющенко неоднократно публично выражал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и критиковал спортсменов, которые не хотели иметь ничего общего с российскими властями.

Главная звезда российского мужского фигурного катания – Евгений Плющенко попал в черный список Главного управления разведки Украины. Его имя и имена других популярных российских спортсменов указаны на сайте ГУР.

В частности, в списке, помимо Плющенко, указаны олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф-постановщик Илья Авербух.

Плющенко неоднократно публично выражал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и критиковал спортсменов, которые не хотели иметь ничего общего с российскими властями.

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Он признан украинской разведкой средством пропаганды, обхода санкций и отбеливания репутации.

По мнению ГУР, Плющенко и других российских спортсменов, включенных в черный список, следует немедленно отстранить от участия в международных соревнованиях в любом статусе, а в случае спортивных функционеров – исключить из состава организаций.

Примечательно, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, 12-летний Александр Плющенко, сменил спортивное гражданство. В течение следующих пяти лет он будет выступать на юношеском уровне за сборную Азербайджана.

Возвращение РФ на международные турниры

Ранее УНИАН сообщал, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея РФ и отменил запрет на участие российских сборных в международных турнирах сезона 2026/27. Указывается, что решение распространяется на чемпионат мира среди мужчин, который состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии, а также на женские, молодежные и юниорские чемпионаты мира.

Также мы писали, что Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение о проведении чемпионата мира 2030 года в столице России – Москве. Как говорится в заявлении организации, решение принял исполнительный совет федерации. Именно московский турнир станет первым квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм 2032 года. В марте 2022 года вслед за рекомендациями МОК из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину IWF полностью отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Однако весной 2023 года федерация разрешила им выступать только в нейтральном статусе без национальной символики. Впоследствии и эти ограничения стали снимать.

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