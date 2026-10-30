Российским хоккеистам разрешили вернуться на международные турниры: в Украине отреагировали

В Украине категорически разочарованы решением Арбитражного суда.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил запрет на участие российских сборных в международных турнирах сезона 2026/27. Об этом сообщает Bild.

"Решение распространяется, в частности, на чемпионат мира среди мужчин, который состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии, а также на женские, молодежные и юниорские чемпионаты мира. Российские хоккеисты были отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года", – отмечается в материале.

Суд постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) не предоставила достаточных доказательств угроз безопасности, которыми обосновывала отстранение российских команд.

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По решению суда, только подтвержденные опасения такого рода могут "перевесить право спортсменов определенной национальности участвовать в соревнованиях".

В то же время CAS не рассматривал вопрос о том, должны ли российские хоккеисты выступать под нейтральным флагом или смогут ли они использовать национальную символику.

"IIHF выразила разочарование решением суда, но заявила, что выполнит его. Федерация продолжает настаивать на том, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности участников и защиты целостности соревнований. Теперь организации придется решить практические вопросы возвращения российских команд, в частности касающиеся изменения состава участников, расписания и мер безопасности", – добавляет Bild.

В то же время в Федерации хоккея Украины отреагировали на вердикт CAS, обязывающий Международную федерацию хоккея вернуть российские хоккейные сборные к международным соревнованиям, пишет "Суспильне Спорт".

"Мы категорически разочарованы решением Арбитражного суда, поскольку считаем его не только несправедливым, но и порочащим все достижения украинского хоккея на сегодняшний день. Мы уже инициируем встречу с руководством Международной федерации хоккея (IIHF) для выяснения всех обстоятельств", – сказал президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур.

Возвращение России в международный спорт – последние новости

Как писал УНИАН, чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Москве. Отмечается, что именно московский турнир станет первым квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм 2032 года.

В свою очередь Жан Беленюк, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, объяснил, почему Украина не может остановить возвращение россиян в мировой спорт.

"Потому что желание и воля международных федераций, в том числе Международного олимпийского комитета, вернуть россиян очень похожи на желание Дональда Трампа наладить сотрудничество с Путиным", – отметил он.

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