35 стран будут требовать отстранения россиян и беларусов от ОИ-2024.

В пятницу, 10 февраля, в Великобритании состоялся саммит 35 стран, организованный по вопросу возможного участия России в Олимпиаде-2024.

Как заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Сюгздиниене, группа из 35 стран, включая Великобританию, Германию, США, Францию и Японию, договорилась потребовать отстранения российских и беларуских спортсменов от участия в ОИ-2024.

"Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны едины", - приводит слова Юргиты Сюгздинене Reuters.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на встрече с министрами, чтобы обсудить призыв к отстранению спортсменов из стран-агрессорок. Он напомнил, что иногда оккупанты "уничтожают нормальную жизнь без какой-либо символики".

"Итак, я хочу спросить вас: если представители государства-террориста появятся на международных соревнованиях или Олимпийских играх, то будет ли иметь значение, что они там без национальной символики? Само присутствие представителей государства-террориста - это манифестация насилия и беззакония", - отметил Зеленский.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что бойкот пока не рассматривается.

Он отметил, что существуют другие способы давления на МОК, которые можно сначала изучить. В частности компромиссным решением может быть создание группы беженцев, в которую войдут российские и беларуские диссиденты.

"Это может быть компромиссом для МОК создать команду беженцев, в которую могли бы войти люди русской и белорусской национальности, которые являются диссидентами", - сказал Бортничук.

Россия и Беларусь на Олимпиаде-2024 в Париже

26 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом.

Министр спорта Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и беларусов.

Президент МОК Томас Бах призвал Украину отказаться от угроз бойкота. Он заявил, что бойкот нарушит Олимпийскую хартию и что включение россиян и беларусов в ее состав основывается на резолюции ООН против дискриминации в олимпийском движении.

24 января Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили недопуск России к Олимпийским играм в Париже.

7 февраля мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года.

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