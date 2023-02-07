Окончательное решение – за Международным олимпийским комитетом.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года.

Идальго сказала в эфире France Info, что не поддерживает участие россиян в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Пока продолжается эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно делать вид, как будто ничего не происходит. Чтобы делегация приехала в Париж в то время, когда на Украину сыплется дождь из бомб", — заявила Идальго.

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Еще в прошлом месяце Идальго утверждала, что спортсменов нельзя лишать возможности участвовать в соревнованиях только из-за того, из какой они страны, пишет Politico. Окончательное решение относительно участия россиян и беларусов в Олимпиаде остается за Международным олимпийским комитетом (МОК), но позиция мэра Парижа, принимающего соревнования, важна. К тому же Идальго заявила, что в готова публично озвучить МОК свое несогласие, если комитет не пересмотрит свою позицию.

Участие России и Беларуси в Олимпийских играх

В конце января Международный олимпийский комитет заявил о возможности допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под нейтральным флагом. Речь шла о спортсменах, которые не поддерживают войну против Украины. Позднее в МОК уверяли, что санкции против спортсменов из РФ и Беларуси сохранятся.

Попытки МОК вернуть россиян и беларусов вызвали бурную реакцию мирового сообщества. В частности, как отмечал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, несколько десятков стран могут объединиться, чтобы не допустить участия российских и беларуских спортсменов в Олимпийских играх и других больших спортивных мероприятиях, пока война в Украине продолжается. По его словам, возможен массовый бойкот Олимпийских игр.

Украина уже объявила, что будет бойкотировать соревнования, на которые допустят представителей страны-агрессора. В МИД обвиняли МОК в готовности растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия использует спортивные соревнования для распространения пропаганды агрессии, и поднимал вопрос о недопуске россиян и беларусов на Олимпиаду в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В настоящее время Украина продолжает дипломатический марафон, направленный на том, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. В частности, Украина направила письма компаниям, которые поддерживают Международный олимпийский комитет, Верховная Рада обратилась к парламентам стран мира.

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