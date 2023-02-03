Возможен массовый бойкот Олимпийских игр.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук уверен, что несколько десятков стран объединятся, чтобы не допустить участия российских и беларуских спортсменов в Олимпийских играх и других больших спортивных мероприятиях, пока война в Украине продолжается.

"Я убежден, что встреча, запланированная на 10 февраля, приведет к выводу, что более 30 или, может быть, 40 министров спорта, в том числе из США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии, решительно отвергнут идею допустить спортсменов из России и Беларуси принять участие в Играх", — заявил министр в комментарии Reuters.

По его словам, возможен массовый бойкот Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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"Я не думаю, что нам придется принимать жесткие решения перед Олимпиадой, и, если мы будем бойкотировать Игры, коалиция, частью которой мы будем, будет достаточно широкой, чтобы проведение Игр стало бессмысленным", – добавил он.

Накануне министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши выпустили совместное заявление, в котором заявили, что любые попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских и беларуских спортсменов для участия в соревнованиях, даже под нейтральным флагом, должны быть отвергнуты.

Участие России и Беларуси в Олимпийских играх

26 января Международный олимпийский комитет заявил, что может допустить российских и беларуских спортсменов, которые не поддерживают войну против Украины, на международные соревнования под нейтральным флагом.

Украина в свою очередь заявила, что будет бойкотировать соревнования, на которые допустят представителей страны-агрессора и Беларуси, поддерживающей российскую агрессию против Украины. Президент Владимир Зеленский призывал не допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, этот вопрос ставал предметом его разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Глава МИД Дмитрий Кулеба обвинял МОК в готовности растоптать могилы тысяч убитых украинцев, чтобы вернуть россиян на соревнования.

В МОК называли критику Украины "клеветнической" и не способствующей "конструктивной дискуссии" и уверяли, что санкции против спортсменов из РФ и Беларуси сохранятся.

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