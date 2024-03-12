Как отметил президент, Украина надеется, что Франция в этом вопросе станет на сторону справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские спортсмены не должны быть представлены на Олимпиаде-2024 во Франции - даже если им позволят выступать только под нейтральным белым флагом.

"Мы же все не идиоты. И все на трибунах и на всех площадках в мире будут понимать: тот, кто с белым флагом - кто он? Он россиянин", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не важно, это белый флаг или триколор - важен факт, что россияне таким образом могут быть представлены на Олимпиаде.

Как отметил президент, Украина надеется, что Франция в этом вопросе станет на сторону справедливости.

"Мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, которые представляют террористическую организацию под названием Россия, - чтобы они представляли ее во Франции во время Олимпийских игр. Мы хотели бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости. В данном случае - на нашей стороне", - подчеркнул Зеленский.

Олимпиада-2024 и Россия

Спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде, которая состоится в этом году в Париже. При этом спортсмены из этих стран смогут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральном статусе.

Кроме того, на соревнованиях ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси. Также не будут приглашены правительственные или государственные чиновники этих стран.

После этого звезды украинского спорта выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

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