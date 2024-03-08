Известно, что в Международной федерации тенниса заявили, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным статусом.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что планирует принять участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже, под нейтральным статусом, пишет Reuters.

Он подчеркнул, что "с нетерпением" ждет участия в соревнованиях, ведь имел положительный опыт в Токио три года назад, когда ему удалось дойти до четвертьфинала в одиночном разряде соревнований.

"Если я смогу, я буду там. Буду играть в одиночном и парном разрядах. Относительно нейтрального флага, я буду придерживаться правил. Если он будет под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом и постараюсь соревноваться там, показывать хороший теннис и постараюсь выиграть, наверное", - отметил спортсмен.

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Известно, что теннисисты из России и Беларуси уже участвуют в турнирах ATP и WTA как нейтральные игроки. Что касается Олимпийских игр, то соревнования по теннису начнутся 27 июля.

В целом Олимпиада в Париже продлится с 26 июля по 11 августа.

Правила для российских и белорусских спортсменов относительно участия в соревнованиях

Известно, что в среду Международная федерация тенниса сообщила, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх под нейтральным статусом, не имея флагов, эмблем и гимнов.

Известно, что спортсменам этих стран было запрещено соревноваться на международном уровне после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, в чем стране помогала и Беларусь.

Однако уже в марте 2023 года Международный олимпийский комитет опубликовал перечень рекомендаций для международных спортивных федераций, чтобы те позволили спортсменам из РФ и Беларуси вернуться.

Летние Олимпийские игры 2024: последние новости

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан осудила решение МОК допустить к Олимпийским играм россиян и белорусов под нейтральным флагом. По ее словам, представители стран-агрессоров не должны участвовать в соревнованиях в любом статусе.

Как писал УНИАН, спортсмены РФ не будут участвовать на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по спортивной гимнастике. Им не разрешили находиться на соревнованиях даже под нейтральным статусом.

"Последним шансом российских и белорусских спортсменов отобраться на Олимпийские игры была серия этапов Кубка мира. European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, из-за чего они потеряли возможность побороться за лицензии через чемпионат Европы", - говорится в материале издания "Суспільне.Спорт".

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