Ольга Харлан считает, что представителям стран-агрессоров не место на международных соревнованиях.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпиаде-2024 в Париже россиян и беларусов под нейтральным флагом.

Украинская спортсменка отметила, что представителям стран-агрессоров не место на международных соревнованиях в любом статусе.

"Российским спортсменам не место на Олимпийских играх и на других международных соревнованиях в любом статусе.

Более 370 украинских спортсменов убиты за великую войну. Девять городов Украины полностью уничтожены российскими захватчиками. Внимание - более 3000 ракет выпустила россия по мирным городам Украины, которые попали в школы, роддома, театры, садики, дома людей.

Это сухая статистика в открытом доступе, которую ведут не только украинские СМИ, но и мировые ресурсы.

Зная это, МОК принимает решение допустить причастных к войне российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры. Какие эмоции это вызывает? К сожалению, я ничему не удивляюсь, но это возмущает.

Возмущает, что весь мир наблюдает за войной, большинство стран поддерживают Украину и помогают нам бороться со злом. А МОК просто берет и допускает это зло к Олимпийским Играм. Хочется кричать и задавать множество вопросов: почему так? Почему люди, шагающие с военными парадами, получающие ордена от генералов-убийц, вправе находиться рядом с мировой элитой спорта?

Но это не поможет. Помогут действия. Сделаем все, чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к отмене этого позорного решения. И парижские игры станут местом честной борьбы за медаль, а не очередным плацдармом для России", - написала Ольга Харлан в Instagram.

Ранее УНИАН сообщал, что ряд украинских топ-спортсменов записали видеоролик, в котором осудили решение МОК допустить россиян и беларусов к ОИ-2024.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил российских и беларуских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК отметили, что к участию Играх допустят "очень ограниченное число спортсменов".

Кроме того, на Олимпийских играх в Париже ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

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