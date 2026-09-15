'Это безумие': Магучих эмоционально отреагировала на решение о возвращении россиян к соревнованиям

Спортсменка рассказала, что из-за постоянных российских атак не может тренироваться дома и вынуждена находиться вдали от родителей и друзей.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих резко отреагировала на решение некоторых спортивных федераций возвращать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Мировая рекордсменка назвала это "безумием" и подчеркнула, что из-за войны России против Украины украинские спортсмены до сих пор не могут нормально тренироваться дома.

В интервью финскому изданию Iltalehti Магучих рассказала, что сама хотела бы готовиться к соревнованиям в Украине, однако из-за постоянных российских атак вынуждена находиться вдали от родных.

"Я думаю, что это безумие, потому что ничего не изменилось. Ничего. Я бы тоже хотела готовиться и тренироваться дома, но мне приходится находиться вдали от Украины, вдали от родителей и друзей. Мы полностью разлучены", – сказала спортсменка.

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Магучих подчеркнула, что война для украинцев продолжается, несмотря на решение отдельных международных спортивных организаций ослабить ограничения для представителей России и Беларуси.

По ее словам, Киев регулярно подвергается ракетным и дронным атакам. В то же время под удар попадают и другие украинские города.

"Например, Киев на протяжении недели был объектом атак. Удары раздаются ежедневно, и ужасающие видео распространяются без перерыва. Всего несколько дней назад был нанесен удар по моему родному городу – Днепру, поэтому ситуация шокирующая", – рассказала легкоатлетка.

Она добавила, что украинцы продолжают надеяться на окончание войны.

"К сожалению, ничего не изменилось, но у нас есть надежда. Я верю, что надежда помогает нам жить и двигаться вперед. Украинцы очень сильные", – отметила Магучих.

World Athletics сохранила санкции против России

Напомним, что в июле 2026 года Международный олимпийский комитет передал спортивным федерациям право самостоятельно определять политику в отношении ограничений для российских спортсменов. После этого ряд международных организаций начал рассматривать возможность возвращения представителей России и Беларуси к соревнованиям.

В то же время Всемирная федерация легкой атлетики решила не менять свою позицию и не допускать российских спортсменов к своим соревнованиям.

Российская сторона обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде, однако президент федерации Себастьян Коу заявил, что организация продолжит отстаивать свою позицию.

"Мы намерены отстаивать свою позицию. Задача международной спортивной федерации заключается в том, чтобы принимать решения, которые, по ее мнению, наилучшим образом соответствуют интересам ее спортсменов", – сказал Коу.

Магучих поблагодарила Коу за его позицию и поддержку украинских спортсменов после начала полномасштабного вторжения России.

"Я очень благодарна Себастьяну Коу за его решение, потому что это действительно трудное и сильное решение. Он всегда поддерживал украинских спортсменов и интересовался, как у нас дела", – отметила украинка.

По словам Магучих, Коу неоднократно подчеркивал, что самое важное для украинских спортсменов – оставаться в живых и находиться в безопасности.

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