В World Athletics рассказали, вернут ли белорусов в легкую атлетику на фоне решения МОК

Ранее МОК рекомендовал допустить спортсменов из Беларуси к международным соревнованиям.

Спортсменов из Беларуси не восстановят в полноправном статусе на международных легкоатлетических аренах, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом пишет The Times со ссылкой на организацию World Athletics.

Отмечается, что организация отказалась выполнять рекомендацию МОК и приняла решение оставить ограничения в силе. Президент World Athletics Себастьян Коу напомнил, что ограничения в отношении россиян и белорусов были приняты в 2022 году. И они могут быть сняты только тогда, когда "ситуация изменится".

"Наш совет четко определил, что только при наличии реального прогресса в мирных переговорах он сможет начать пересмотр своих решений. Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единым в поддержке решения, принятого в марте 2022 года и повторно подтвержденного в 2023 и 2025 годах", – подчеркнул Коу.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее МОК принял решение отменить рекомендации об ограничении участия спортсменов и команд из Беларуси в международных соревнованиях. Организация рекомендовала полностью восстановить права Беларуси в международном спорте, в частности разрешить спортсменам выступать под собственным флагом и с гимном.

В украинском Минмолодежи уже отреагировали на это решение, назвав его "откровенно слабым". Там заявили, что разделять санкции на "политические" и "спортивные" нельзя. Также там подчеркнули, что любое появление символики Беларуси или России на международных аренах является аморальным.

