Ярослава Магучих стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира (видео)

Это был первый Абсолютный чемпионат мира.

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала победительницей абсолютного чемпионата мира: украинка одержала победу, преодолев планку на высоте 1,99 м. Об этом пишет "Суспильне.Спорт".

Важно, что последним международным турниром для спортсменок стал абсолютный чемпионат мира. В нём приняли участие и три украинки - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Соревнования начались с высоты 1,86 м: Левченко преодолела планку с первой попытки, а Геращенко - со второй. В то время как Ярослава Магучих пропустила стартовую планку.

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На высоте 1,91 м в сектор вышли уже все заявленные спортсменки. Магучих с первой попытки преодолела планку, тогда как Ирине Геращенко удалось это сделать со второго прыжка. А вот Юлия Левченко прекратила соревнования, допустив три ошибки.

Высоту 1,95 м Ирина Геращенко начала с ошибки, а Ярослава Магучих снова преодолела высоту с первого прыжка. В итоге Геращенко допустила три ошибки, заняв пятое место в общем зачете.

Интересно, что к следующей высоте вышли только две спортсменки - Магучих и Николь Олислагерс. Украинка преодолела планку со второй попытки, а австралийка не смогла перепрыгнуть планку, завершив чемпионат мира со "серебром".

За победу Магучих получит одну из самых крупных призовых выплат - $150 000.

Абсолютный чемпионат мира. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,99 м.

2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,95 м.

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,91 м.

3. Ангелина Топич (Сербия) - 1,91 м

...

5. Ирина Геращенко (Украина) - 1,91 м.

6. Юлия Левченко (Украина) - 1,86 м.

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