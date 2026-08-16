Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Будучи победительницей, украинка пыталась преодолеть отметку 2,01 м, однако у неё это не получилось.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы-2026, а Ирина Геращенко заняла пятое место. Об этом пишет "Суспильне спорт".

Важно, что в женских прыжках в высоту на Евро Магучих и Геращенко выступили в квалификации без ошибок, пробившись в финал. На чемпионате Европы не выступала Юлия Левченко, которая, несмотря на то что прошла отбор, не смогла принять участие из-за травмы.

Соревнования в финале начались с высоты 1,83 метра, которую преодолели все спортсменки, только Магучих ее пропустила. Для Геращенко планка покорилась с первой попытки.

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Магучих не прыгала и на следующей высоте 1,88 м, а Геращенко преодолела её со второй попытки. Планку не удалось преодолеть четырём прыгуньям в высоту, среди которых действующая вице-чемпионка Европы Ангелина Топич.

Интересно, что на высоте 1,92 м в секторе стартовала Магучих, преодолев высоту с первой попытки, а Геращенко взяла её с последней.

На следующую высоту 1,95 м прыгали пять спортсменок. Соперницами украинок стали немка Кристина Гонзель, полька Мария Жодзик и представительница Черногории Мария Вукович. С первой попытки высоту преодолела только Жодзик, став промежуточной лидеркой, Магучих преодолела высоту со второй попытки, однако Геращенко не преодолела высоту и заняла пятое место.

Кроме Геращенко, на следующую высоту не удалось перейти и Гонзель. На высоте 1,97 м соперницы украинки Жодзик и Вукович совершили по три неудачных попытки, а Магучих преодолела ее с первой попытки, завоевав "золото". В статусе победительницы украинка пыталась преодолеть 2,01 м, однако ей это не удалось.

Евро-2026. Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м

2. Мария Жодзик (Польша) - 1,95

3. Мария Вукович (Черногория) - 1,95

…

5. Ирина Геращенко (Украина) - 1,92

Отметим, что Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы. А Геращенко провела первый топ-старт после беременности. Обе украинки были призерами Евро-2024 - тогда Магучих одержала победу, а Геращенко - "бронзу".

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