'Нужно покинуть Украину': гимнаст Ковтун объяснил, почему отказался от родного флага

По словам спортсмена, карьера профессионального гимнаста длится недолго, поэтому он стремился использовать все возможности.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун впервые подробно рассказал, почему покинул Украину и решил выступать за Хорватию. Это стало самым трудным решением в его жизни, однако он счел его необходимым для продолжения спортивной карьеры, рассказал он в интервью Vecernji List.

В частности, 22-летний уроженец Черкасс признался, что переломным моментом стало осознание: для дальнейшего профессионального развития ему придется покинуть Украину, которая находится в условиях полномасштабной войны, и переехать в страну, где можно безопасно тренироваться.

"Самым тяжелым для меня было, когда мы осознали, что если я хочу развивать свою спортивную карьеру, мне нужно покинуть охваченную войной Украину и найти более мирные и безопасные условия для жизни и тренировок. Это было важное жизненное решение", – сказал Ковтун.

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По словам спортсмена, карьера профессионального гимнаста длится недолго, поэтому он стремился использовать все возможности, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

Ковтун отметил, что понимал: его решение может вызвать негативную реакцию среди украинских болельщиков. Несмотря на это, он поставил профессиональное развитие на первое место.

"Когда я оглядываюсь назад, я хочу быть довольным собой как человеком, который, будучи спортсменом, делал все возможное, чтобы достичь лучших результатов в виде спорта, который любит и который выбрал своим путем", – подчеркнул гимнаст.

Он также рассказал, что о войне в Украине узнал в феврале 2022 года, когда находился за границей. Сейчас там остаётся и его старшая сестра, которая работает тренером по гимнастике в Польше.

Смена гражданства

Как писал УНИАН, летом 2025 года Илья Ковтун получил гражданство Хорватии. Он также заявлял, что на его решение повлияла не только война – жаловался, что якобы в Украине "не очень радовались его олимпийской награде", а перед Хорватией он чувствует моральный долг, потому что там его приняли.

По словам спортсмена, когда он выиграл олимпийскую медаль, то "почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине". После этого украинцы раскритиковали такое решение.

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