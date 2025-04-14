Спортсмен считает, что жители Хорватии радовались его медали на Олимпийских играх больше, чем украинцы.

Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Илья Ковтун, который подал документы на получение гражданства Хорватии, прокомментировал свое решение. В интервью хорватскому изданию Glas Slavonije он пожаловался на украинцев за то, что они "не сильно радовались его олимпийской награде".

"Не только война в Украине повлияла на мое решение. Было много ситуаций, из-за которых я решил сменить гражданство. Я чувствую моральный долг перед людьми в Осиеке. Здесь меня приняли. Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине", - заявил Ковтун.

Спортсмен в разговоре с журналистами отметил, что не был в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Также он добавил, что пока не может точно сказать, когда получит разрешение выступать под хорватским флагом.

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"Я не могу ничего оценить, потому что от нас ничего не зависит. Гораздо более реалистично, что это произойдет в следующем году. Трудно ожидать, что все документы будут улажены в течение 2025 года, но, честно говоря, меня это вполне устраивает, поскольку последние три года были очень активными и утомительными", - поделился Ковтун.

Кроме того, спортсмен подчеркнул, что не может назвать конкретную дату, когда он решил сменить гражданство. По его словам, эта идея появилась давно.

"За эти три года со мной многое произошло. Влияние оказала не только война в Украине. Подобных ситуаций было достаточно, чтобы побудить меня принять решение сменить гражданство", - заявил Ковтун.

Спортсмен отметил, что понимает негативную реакцию украинцев на то, что он решил сменить гражданство. Он считает, что люди в Украине стали агрессивнее из-за войны.

"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что мне написали в Instagram, но потом я сказал: "Ну, пиши, что хочешь". Я думаю, что это нормальная реакция. В Украине идет война, у людей проблемы посерьезнее, и из-за этого они стали довольно агрессивными, ведь нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можешь потерять жизнь. Меня поддержали многие. Я понимаю и то, и другое. У меня своя жизнь, и я принимаю решения относительно нее так, чтобы она принесла мне пользу в будущем", - объяснил Ковтун.

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