Это крупнейшие международные соревнования для команд в женском теннисе.

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал крупнейшего международного турнира для национальных команд – Кубка Билли Джин Кинг. Большую роль в этом сыграла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Так, 12 апреля Украина вышла против Швейцарии. В первой встрече дня украинка Марта Костюк уступила Селин Неф – 4:6, 6:7.

Впоследствии на корт вышла Элина Свитолина. Она играла против Жиль Тайхманн. Матч завершился победой украинки – 6:4, 6:2, которая стала исторической для Украины.

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Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится в городе Шэньчжэнь (Китай) с 16 по 21 сентября 2025 года. В финальной части соревнований участие примут 8 сборных. Шесть команд попадут в финал, где их будут ждать представительницы Китая и действующие чемпионки из сборной Италии.

Отметим, что Билли Джин Кинг – известная американская теннисистка, 39-кратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Другие новости спорта

Украинский футболист Артем Довбик, выступающий за "Рому", признан лучшим игроком итальянской Серии А в марте. Приз от Серии А он получит 19 апреля, перед домашним матчем с итальянской "Вероной".

Тем временем исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил программу медальных соревнований на Олимпиаде-2028. И впервые в истории соревнований женский спорт получит большее представительство, чем мужской.

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