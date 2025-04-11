Приз от Серии А Довбыку вручат перед домашним матчем с итальянской "Вероной" 19 апреля.

Нападающий римской "Ромы" украинец Артем Довбик признан лучшим игроком итальянской Серии А в марте, сообщила пресс-служба лиги.

"Вы проголосовали! Довбык - лучший игрок марта", - говорится в сообщении.

Кроме Довбыка, на звание лучшего игрока марта претендовали Николо Барелла из "Интера", Люка да Кунья из "Комо", Николо Фаджоли из "Фиорентины", Умар Соле из "Удинезе" и Риккардо Орсолини из "Болоньи".

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Приз от Серии А Довбыку вручат перед домашним матчем с итальянской "Вероной", который состоится 19 апреля.

Бывший нападающий "Ромы" Марио Дельвеккио прокомментировал игру украинца Довбыка в комментарии для sololaroma.it.

"В дерби Рима я надеюсь на Довбыка. Его много критикуют, но в свой первый год в Серии А он забил столько же голов, сколько Лаутаро Мартинес. Я не думаю, что он так уж плох, и я бы сделал ставку в будущем "Ромы" на такого центрального нападающего. Я болею за него, в том числе и потому, что он левша, как и я", - сказал Дельвеккио.

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Как сообщал ранее УНИАН, тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о значимости украинского футболиста Виктора Цыганкова. По словам Санчеса, колумбиец Ясер Асприлья очень сильный игрок, но на его позиции играет именно Цыганков. "Он очень хорошо тренируется. Реальность такова, что его позиция очень похожа на позицию Цыганкова, а для меня Цыганков - очень важный игрок. Я хочу составить этот дуэт, но сейчас я не могу найти ответ. Я должен продолжать работать в этом направлении", - поделился главный тренер "Жироны".

Также сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко летом может перейти из лондонского "Арсенала" в другой топ-клуб. В зимнее трансферное окно интерес к Зинченко проявляли "Боруссия Дортмунд" и "Атлетико Мадрид", но тогда игрок предпочел остаться в Лондоне. Однако сейчас его будущее в клубе под большим вопросом, и "Арсенал" уже определил цену на его трансфер - 17 миллионов фунтов.

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