Александр Зинченко может не задержаться в "Арсенале" и уже летом уйти.

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" уже сейчас начал планировать сезон 2025-26. В частности, это касается серьезных изменений в составе команды. Именно поэтому перед украинцем Александром Зинченко могут быть открыты двери для ухода, пишет El Gol.

Дело в том, что, несмотря на то, что команда под руководством Микеля Артеты продолжает борьбу в Лиге чемпионов, в АПЛ она отстает от "Ливерпуля" на 15 очков. По этой причине спортивное руководство клуба ищет усиления на ключевые позиции перед следующим сезоном.

Среди возможных "кандидатов на выход" называются Зинченко, Жоржиньо, Томас Парти и Киран Тирни. Украинский защитник утратил место в стартовом составе после появления Риккардо Калафьори и восстановления Юрриена Тимбера, которого Артета стал чаще использовать на левом фланге.

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В зимнее трансферное окно интерес к Зинченко проявляли "Боруссия Дортмунд" и "Атлетико Мадрид", но тогда игрок предпочел остаться в Лондоне. Однако сейчас его будущее в клубе под большим вопросом, и "Арсенал" уже определил цену на его трансфер — 17 миллионов фунтов.

"Атлетико" внимательно следит за ситуацией, поскольку Диего Симеоне стремится усилить оборону перед новым сезоном. Возможный уход Рейнильдо Мандавы и неопределенность с будущим Марио Эрмосо вынуждают "матрасников" искать надежного левого защитника. Зинченко идеально вписывается в этот профиль, поскольку он обладает не только опытом игры на высшем уровне, но и универсальностью — он может действовать как на фланге обороны, так и в центре поля.

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Ранее УНИАН сообщал, что Лунин может покинуть "Реал" уже этим летом. По данным источников, Лунин больше не хочет оставаться лишь голкипером ротации. Таким образом украинский спортсмен дал понять руководству испанской команды, что будет искать новый клуб, если ситуация с его игровым временем до конца сезона будет оставаться неизменной.

Кроме того, экс-голкипер сборной Украины объявил о завершении карьеры. Он отметил, что каждый день без исключения отдавал всего себя на футбольном поле ради команды и результата поэтому заканчивает свою профессиональную карьеру "с чистой совестью".

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