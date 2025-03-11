Денис Бойко опубликовал прощальный пост в социальных сетях.

Известный украинский футболист, экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко официально объявил о завершении карьеры, опубликовав прощальный пост в социальных сетях.

"Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался начиная с 7 лет и по сегодняшний день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу все эти вещи сделали меня тем кем я являюсь сегодня. Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это лишь эмоции, а я лишь человек, который может ошибаться, как и все в нашем мире", - написал он.

Бойко отметил, что каждый день без исключения отдавал всего себя на футбольном поле ради команды и результата поэтому заканчивает свою профессиональную карьеру "с чистой совестью".

Видео дня

"Футбол - это моя жизнь! Спасибо за внимание и до встречи! Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)", - написал Денис.

Денис Бойко - что о нем известно

Последним клубом Дениса Бойко было житомирское Полесье. Также голкипер выступал за Днепр, с которым выходил в финал Лиги Европы, киевское Динамо, испанскую Малагу, турецкий Бешикташ и украинские ЦСКА Киев, Оболонь и Кривбасс.

За киевское "Динамо" голкипер сыграл 108 матчей, с командой он один раз становился чемпионом Украины, два раза выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.

За национальную сборную Украины он сыграл 7 матчей, пропустив семь голов.

Вас также могут заинтересовать новости: