Денис Бойко подписал контракт с житомирском клубом на один сезон.

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко стал игроком "Полесья".

О переходе 35-летнего футболиста сообщил генеральный директор житомирского клуба Владимир Загурский.

"Футбольный клуб "Полесье" действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно - баланс между опытом и молодостью.

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Денис Бойко - это игрок, имеющий за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне. Мы рады поздравить такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба", - приводит слова Загурского официальный сайт "Полесья".

Бойко перешел в "Полесье" на правах свободного агента. Он подписал контракт с житомирским клубом сроком на один год.

Предыдущим клубом Дениса было киевское "Динамо". Его соглашение с "бело-синими" истекло в июне этого года.

За киевское "Динамо" голкипер сыграл 108 матчей. С "бело-синими" он один раз становился чемпионом Украины, два раза выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.

Также Денис Бойко выступал за "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", турецкий "Бешикташ" и испанскую "Малагу".

За национальную сборную Украины вратарь сыграл 7 матчей.

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