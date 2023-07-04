Румынский специалист хочет доработать свой контракт с киевлянами до конца.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился планами на ближайшее будущее.

Румынский специалист сообщил, что планирует доработать до конца свой контракт с "бело-синими".

"Я готов к работе. У меня не было достаточного времени на восстановление после операции, всего месяц с небольшим. Затем мне нужно было как можно больше ходить. И сейчас я должен постоянно двигаться.

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У меня контракт с "Динамо" до 31 мая, и я обязательно доработаю его до конца, если позволит здоровье.

Что потом? Посмотрим, это, опять же, зависит от моего здоровья. Посмотрим, как мой организм отреагирует на возвращение к активной работе после того, как я перенес операцию.

Все очень хорошо знают, что означает конкуренция. Но теперь я больше не нахожусь в ситуации, когда могу строить планы на следующие пять лет. Теперь я просто наслаждаюсь жизнью и своей работой изо дня в день, из месяца в месяц", - приводит слова Луческу ресурс Динамо Киев от Шурика.

Напомним, Мирча Луческу занял пост главного тренера "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством "бело-синие" выиграли три трофея: чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

В апреле этого года румынский специалист сообщил об уходе на больничный, ему сделали операцию на ноге. Временным тренером "Динамо" был назначен Александр Шовковский.

В прошлом сезоне киевский клуб финишировал на четвертом месте в УПЛ.

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