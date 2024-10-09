Презентацию новой формы прокомментировал президент УАФ Андрей Шевченко.

Сборная Украины по футболу представила новую форму перед матчами Лиги наций, которые состоятся в октябре. Домашняя и выездная формы имеют три полоски на плечах и лозунг "Слава Украине" на спине. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В УАФ отметили, что форма связывает украинскую культуру и футбол, что делает ее "неотъемлемым атрибутом каждого болельщика".

"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012. Мы стремимся достичь высокого уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", - подчеркнул президент УАФ Андрей Шевченко.

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Известно, что первый матч в новой форме украинская команда должна провести 11 октября против сборной Грузии в Лиге наций.

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Как писал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло немецкому "Хоффенхайму" со счетом 2:0 во время матча второго тура Лиги Европы.

Также сообщалось, что донецкий "Шахтер" потерпел поражение во втором матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов. Как стало известно, чемпионы Украины уступили итальянской "Аталанте" со счетом 3:0.

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