Игра состоялась на стадионе "Викасол Рейн-Неккар-Арена" в Германии.

В четверг, 3 октября 2024 года, состоялся 2-й тур Лиги Европы, в ходе которого киевское "Динамо" в очередной раз проиграло — немецкому "Хоффенхайму" со счетом 2:0.

Первый опасный момент у ворот "Динамо" произошел уже на 17-й минуте, когда Михайленко совершил ошибку на линии штрафной и мяч оказался в ногах Крамарича. Мяч после удара прошел рядом со стойкой.

Уже на 22-й минуте "Хоффенхайм" сумел забить гол после подачи Жандре с правого угла штрафной зоны. Михавко не сумел остановить передачу на Гложека, который легким и точным ударом покатил мяч в правый угол ворот — Бущан не успел среагировать.

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Больше серьезных моментов до конца первого тайма не было ни у одной, ни у другой команды.

Второй тайм начался с более успешного контроля мяча со стороны киевского "Динамо", хотя и без успешных продвижений к чужим воротам. Зато противник сумел удвоить преимущество после того, как Гложек обыгрался в стеночку с Крамаричем и ударил в угол из-за пределов штрафной так, что у Бущана не было ни единого шанса.

Тем не менее, у "Динамо" было несколько опасных моментов у ворот противника. В одном из них Волошин не дотянулся до мяча, после прострела Кабаева. Во втором — Шапаренко нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой.

Лига Европы. Основной раунд. 2-й тур.

"Динамо" – "Хоффенхайм" – 0:2

Голы: Гложек (22, 59)

Предупреждения: Гриллич (40)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 90+4), Бражко (Андриевский, 83), Михайленко (Пихаленок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70) и Кабаев (Рубчинский, 83).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Дракслер, 74), Штах, Нсоки, Жандре (Кадержабек, 56), Бишоф, Гриллич (Тохумджу, 56), Прасс, Крамарич (Бюльтер, 74), Гложек и Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87).

Лига Европы, 1-й тур

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" стартовало с поражения в основном раунде Лиги Европы. В 1-м туре команда Александра Шовковского потерпела поражение со счетом 0:3 против итальянского "Лацио".

У немецкого "Хоффенхайма" ситуация в начале сложилась немного лучше — команда сыграла вничью с "Миттьюлландом" из Дании (1:1).

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