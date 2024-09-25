Игра состоялась в немецком Гамбурге.

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" уступило римскому "Лацио" в первом матче на стадии основного этапа Лиги Европы со счетом 0:3.

Лига Европы. Основной раунд. 1-й тур.

"Динамо" – "Лацио" – 0:3

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Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Предупреждения: Дубинчак (63), Михавко (93) – Романьолы (88)

Удаления: Брагару (72, грубая игра) – Нослин (82, грубая игра)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Себальос (Беловар, 19), Тимчик, Шапаренко (Рубчинский, 64), Бражко, Пихалонок (Андриевский, 84), Кабаев (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

"Лацио": Проведел, Пеллегрини, Романьоли, Патрик (Хила, 57), Марушич, Весино, Ровелла, Педро Родригес (Дзакканьи, 68), Деле-Баширу (Нослин, 79), Чауна (Исаксен, 57), Диа (Кастельянос, 68)

Украинские клубы в Еврокубках

Благодаря жребию в Лиге Европы в этом сезоне киевляне сыграют, кроме "Лацио", еще против "Хоффенхайма" (3 октября), "Ромы" (24 октября), "Ференцвароша" (7 ноября), "Виктории" Пльзень (28 ноября), "Реал Сосьедада" (12 декабря), "Галатасарая" (21 января) и РФШ (30 января).

Номинально домашним стадионом столичного клуба "Динамо" (Киев) на предстоящих матчах в рамках группового этапа Лиги Европы будет "Гамбург Арена" в одноименном немецком городе из-за его инфраструктуры и поддержки украинской диаспоры. Об этом сообщил вице-президент клуба "Динамо" (Киев) Дмитрий Бриф во время презентации, посвященной старту команды в основном раунде Лиги Европы УЕФА.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью на выезде против итальянской "Болоньи" в первом матче нового сезона Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 0:0. Следующий матч "горняки" сыграют против "Аталанты" 2 октября.

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