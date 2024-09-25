Он признался, что сейчас очень мало смотрит украинский футбол, поэтому не может вспомнить за всех игроков.

Бывший капитан киевского "Динамо" и экс-игрок сборной Украины по футболу Николай Морозюк назвал трех лучших, по его мнению, футболистов Украинской премьер-лиги.

В интервью YouTube-каналу "Львівич" он отметил, что удивлен тем, как развиваются футбольные клубы и инфраструктура во время войны. И поскольку сейчас очень мало легионеров, у украинских футболистов сейчас есть огромные шансы показать себя.

"Не буду скрывать, для меня Судаков – как болельщик могу сказать – был до Чемпионата Европы прямо "вау". Где-то сейчас, возможно, он немножечко другой, критика... Рейтинг немножко упал. Но он для меня однозначно топовый игрок, который должен быть на самом высоком уровне. Коля Шапаренко...", – сказал Морозюк.

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Экс-капитан "Динамо" отметил, что удивлен игрой Владислава Кабаева.

"Как-то он играл очень примитивно на уровне "Динамо" Киев, какой-то был посредственный уровень. Сейчас он намного креативнее. Каждый сезон появляются новые игроки", – добавил он.

При этом Морозюк признался, что сейчас очень мало смотрит украинский футбол, поэтому не может вспомнить всех игроков.

Кто такой Николай Морозюк

Николай Морозюк – украинский футболист, известный своими выступлениями за киевское "Динамо" и сборную Украины. Он был воспитанником столичного клуба, но большую часть времени в начале карьеры провел в аренде в других украинских клубах, в частности в "Оболони" и "Кривбассе".

Вернувшись в основную команду "Динамо", он играл на позиции правого защитника и правого полузащитника. В 2019 году на правах аренды перешел в турецкий клуб "Чайкур Ризеспор", где играл до 2021 года. Кроме того, Морозюк провел несколько матчей за национальную сборную Украины.

Футбольную карьеру он официально завершил в 2023 году. Морозюк провел более 400 матчей, дважды выигрывал Чемпионат Украины, трижды – Кубок Украины, выступал также в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

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