Пара не вместе уже почти 2 недели.

Бывший капитан футбольного клуба "Динамо" Николай Морозюк сообщил о разводе с женой Ириной. Оказалось, что пара не вместе уже примерно две недели.

"Мы уже разведены. Официально - где-то дней десять, две недели. Я подал документы, как приехал в Украину. Это все заняло где-то три месяца времени, может, чуть больше", - отметил мужчина в подкасте "Сам на Сам".

Причину развода 36-летний мужчина не называет, но добавил, что не будет публично делить имущество и не понимает распространенных ссор между бывшими.

"Боролся ли я за раздел имущества? Нет. У меня такой принцип. Многие меня не понимают, как так, но у меня такое видение. Есть много историй у моих друзей, но я привык немножко по-другому решать эти вопросы. Поэтому я озвучил свои условия, человека устраивает, и все - к нему не возвращаемся", - сказал Морозюк.

У экс-супругов есть двое общих детей: сын Илья и дочь Мария.

Для Николая это был второй брак.

Что известно об отношениях Николая и Ирины Морозюк

Николай и Ирина были вместе с 2010 года. Через 8 лет совместной жизни они объявили о паузе в отношениях. Тогда Ирина говорила, что чувства в их паре угасли. Женщина предполагала, что Николай ей изменял, хотя доказательств этого она не имела. Потом пара снова решила сойтись, но это все равно привело к официальному разводу.

Напомним, недавно украинская ведущая Марина Аристова развелась с экс-депутатом.

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