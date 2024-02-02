Киевское "Динамо" минимально проиграло 26-кратному чемпиону Болгарии.

В пятницу, 2 февраля, киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского провело четвертый контрольный поединок в рамках тренировочного сбора в Турции.

Соперником "бело-синих" был 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка Болгарии - софийский "Левски".

Матч завершился минимальной победой представителя Болгарии.

Исход этого поединка решил единственный гол, автором которого стал Патрик-Габриэль Галчев. Игрок "Левски" отличился на 22-й минуте. Во втором тайме футболисты болгарского клуба могли увеличить преимущество в счете, но Георгий Бущан дважды спас "Динамо" после опасных ударов из пределов штрафной площади.

"Динамо" - "Левски" - 0:1

Гол: Галчев (22)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Овчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат

"Динамо" (2 тайм): Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Беловар, Волошин, Малыш, Бражко (Царенко, 68), Андриевский, Пашко (Диалло, 74), Пономаренко

"Левски" (стартовый состав): Андреев, Галчев, Ван дер Каап, Цунами, Кордоба, Охена, Митков, Фадига, Уэльтон, Петков, Рикардиньо

Видео гола:

Напомним, "Динамо" начало учебно-тренировочный сбор в Турции 21 января. За этот период подопечные Александра Шовковского сыграли уже четыре матча. Ранее "бело-синие" проиграли "Баллкани" (0:2), "Легии" (1:3) и обыграли "Пахтакор" (5:1).

Свой следующий контрольный поединок "Динамо" сыграет 8 февраля против латвийского клуба "Лиепая".

Напомним, киевское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе "бело-синих" 28 набранных очков.

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