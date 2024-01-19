В рамках тренировочного сбора в Турции "Динамо" сыграет 10 матчей.

21 января киевское "Динамо" отправится в Турцию, где проведет зимний учебно-тренировочный сбор.

Согласно данным с официального сайта "бело-синих", в рамках подготовки ко второй части сезона команда Александра Шовковского проведет 10 контрольных матчей.

Первый поединок "Динамо" сыграет 26 января против футбольного клуба "Балкани" из Косово.

Видео дня

Также киевлянам предстоит сыграть матчи против польской "Легии", грузинского "Динамо" Тбилиси, болгарского "Левски" и других команд.

Расписание матчей "Динамо" на сборах в Турции

26 января. "Динамо" - "Балкани" (Косово)

29 января. "Динамо" - "Легия" (Польша)

30 января. "Динамо" - "Пахтакор" (Узбекистан)

2 февраля. "Динамо" - "Левски" (Болгария)

8 февраля. "Динамо" - "Лиепая" (Латвия)

9 февраля. "Динамо" - "Шкендия" (Северная Македония)

12 февраля. "Динамо" - РФШ (Латвия)

13 февраля. "Динамо" - "Динамо" Тбилиси (Грузия)

16 февраля. "Динамо" - "Петрокуб" (Молдова)

17 февраля. "Динамо" - "Шериф" (Молдова)

Напомним, первую половину сезона "Динамо" завершило на пятой позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе "бело-синих" 28 набранных очков.

Отметим, что начинало сезон "Динамо" под руководством Мирчи Луческу, однако после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре, румынский специалист подал в отставку. Сменил Луческу на посту наставника "бело-синих" Александр Шовковский. Под руководством легендарного экс-вратаря киевляне одержали четыре победы в четырех играх.

Вас также могут заинтересовать новости: